Dix gilets jaunes gardois placés sous contrôle judiciaire avant leur procès début février

Dix hommes soupçonnés de violences et de dégradations lors de l'acte IX des gilets jaunes samedi à Nîmes étaient au tribunal ce lundi après-midi. Tous ont demandé le report de leur procès pour préparer leur défense. Ils sont placés sous contrôle judiciaire d'ici au mois de février.

Les devantures des banques de l'avenue Victor Hugo à Nîmes fracassées samedi dernier, au cours de la manifestation des Gilets Jaunes. Dix d'entre-eux étaient ce lundi devant le tribunal de Nîmes, dix personnes interpellées lors de cette manifestation. Mais de la manifestation, il n'en a pas été question en salle d'audience et tous les Gilets Jaunes sont sortis libres du tribunal en attendant leur procès début février.

Tous habitent, travaillent et vivent dans la région

D'ici ce procès, tous devront pointer le mardi à 8 heures et le samedi à 10 heures et 16 heures. Pas de prison contrairement à la majorité des réquisitions du procureur, mais le tribunal a voulu s'assurer qu'ils ne participeront pas aux actes 10, 11 et suivants.

Ces 10 prévenus, des hommes de 22 à 64 ans, nés dans le Gard, la Loire, en Bretagne, en Algérie avant l'indépendance ou en Savoie... tous habitent, travaillent et vivent dans la région : soudeur, électricien, cuisinier, auto-entrepreneur dans le tourisme ou la lingerie, étudiant, agent de maintenance... des enfants pour les plus vieux... que des casiers judiciaires vierges, sauf un : "du passé" dit-il. Certains sont en CDI, d'autres au chômage, ou au RSA : une galerie de portraits de Français.

S'il faudra attendre le procès pour les entendre sur le fond, sur les faits qui leur sont reprochés, tous, sauf un, se disent Gilets Jaunes et l'un d'eux, 38 ans, l'a d'ailleurs affirmé derrière les grilles du box des accusés : "J'ai 2 enfants, j'arrête de manifester. Je soutiendrai par d'autres moyens car je reste Gilet Jaune dans mon cœur".