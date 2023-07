Dix hectares brûlés après un incendie dans un champ à Loretz-d'Argenton

Dix hectares de lin et d'herbes sèches ont brûlé.

Vingt pompiers des Deux-Sèvres sont intervenus sur un feu dans un champ de Loretz-d'Argenton ce mardi 18 juillet, vers 19h30. Quatre agriculteurs sont également venus leur prêter main forte. Le bilan est de dix hectares de lin et d'herbes sèches brûlés. Un kilomètre de haies et une moissonneuse-batteuse sont aussi partis en fumée. L'action des secours a permis de préserver 50 hectares, une ferme sans animaux et une habitation.