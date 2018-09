Villeveyrac, France

Un feu de garrigue basse a parcouru pas moins de dix hectares ce vendredi matin à Villeveyrac. L'incendie a démarré vers 7h, tout près des éoliennes. Les pompiers ont mobilisé de gros moyens : trois groupes d'intervention de lutte contre les feux de forêt, soit une cinquantaine d'hommes et 25 véhicules venus des centres de La compagnie du Bassin de Thau et de la basse vallée de l'Hérault. Ils leur a fallu près d'une heure et demi pour en venir à bout des flammes.