Dix-huit ans de réclusion criminelle en appel pour le Messin qui avait tenté de tuer son codétenu

Peine - à peu près - confirmée en appel pour Andy Vambanu. Le Messin de 28 ans était rejugé cette semaine pour tentative d'assassinat sur son codétenu, en avril 2018, à la prison de Nancy-Maxéville. Condamné à vingt ans de réclusion en première instance, la peine a été quelque peu allégée en appel, mais assortie d'une peine de sûreté. L'accusé devra également verser 10.000 euros à sa victime au titre des souffrances et du préjudice moral subis. Il est également inscrit au fichier Fijais (fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes) et au fichier Finiada (fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes). Il est d'ailleurs interdit de détenir une arme pour une durée de quinze ans.

ⓘ Publicité

Simple agression ou volonté de tuer ?

Le motif de cette agression était relativement banal : la veille, la victime avait refusé de dépanner son voisin en pâtes et en soda. Ce matin du 30 avril 2018, l'accusé s'est introduit dans la cellule de sa victime : dans ce centre de détention, les portes des cellules sont ouvertes en journée pour laisser les détenus circuler. Ayant pris soin de refermer la porte derrière lui, et armé d'une fourchette qu'il avait torsadée pour la rendre plus coupante, Andy Vambanu a alors agressé le jeune homme en lui assénant des coups de fourchette dans le cou, puis en l'étranglant à mains nues. L'agression aura duré trois minutes seulement : ce sont deux détenus et un surveillant pénitentiaire qui parviendront à maîtriser l'agresseur. La victime ne sera que légèrement blessée, une ITT de deux jours sera constatée.

"Il n'a pas saisi la perche tendue, son attitude au procès l'a desservi, il peut s'en mordre les doigts" (Isabelle Baumann, avocate de l'accusé)

loading

Tous les débats ont porté sur la volonté ou non de l'accusé à tuer sa victime. L'avocate de la défense, Me Isabelle Baumann, a rappelé la légèreté des blessures infligées : "S'il avait vraiment voulu tuer, il l'aurait fait". Elle a demandé la requalification des faits en "violences volontaires avec arme et préméditation", une peine passible de trois ans de prison. Ce n'est pas l'analyse de Me Guillaume Royer, avocat de la victime, qui a insisté, dans sa plaidoirie, sur la peur de mourir qu'a ressentie son client : "Il a eu l'instinct de survie de s'accrocher à son agresseur pour limiter l'ampleur de ses coups".

Un avis partagé par l'avocat général, François Pérain : "Il n'y a que de la haine" chez l'accusé, "intolérant à la frustration. Il est responsable à 100% et le risque de récidive est réel. Je suis particulièrement inquiet à son sujet. C'est un homme dangereux". Et de requérir vingt ans de réclusion criminelle, dont les deux tiers de sûreté, afin de confirmer la peine rendue en première instance. Fait rare, l'avocat général ne réclame pas de suivi socio-judiciaire, "car avec lui, ça ne sert à rien".

Audience en l'absence de l'accusé

Et de fait, le comportement de l'accusé n'a pas plaidé en sa faveur. Il n'aura assisté qu'aux deux premières heures de son procès, avant de demander à regagner sa cellule et refusant d'en être extrait le lendemain. Ses seuls mots auront été : "C'est pire qu'avant, j'en n'ai encore plus rien à foutre [de cette affaire, ndlr]". Andy Vambanu ne se sera donc pas expliqué devant les jurés.

Son passé criminel était déjà lourd : à seulement 19 ans, il avait été condamné en 2016 à quinze ans de réclusion criminelle, pour le meurtre par balles d'un homme , trois ans plus tôt, sur le parking du Cora Borny. Le mobile ? Une dette de mille euros qu'il ne voulait pas rembourser. Incarcéré à la prison de Metz-Queuleu, il agresse un surveillant. Transféré à la prison de Sarreguemines, il s'évade par les toits avant d'être rattrapé. Incarcéré à Nancy-Maxéville, c'est là qu'il agresse son codétenu.

Le parcours chaotique du jeune homme ne s'arrête pas là. En octobre 2021, le Messin doit comparaitre devant les assises de la Meurthe-et-Moselle . Mais à peine le procès entamé, l'accusé saute par-dessus la rambarde du box, s'enfuit de la salle et enjambe la rampe d'escalier. Il atterrit trois mètres plus bas et est rattrapé in extremis. Le procès est reporté trois mois plus tard.

Quand l'audience peut enfin avoir lieu, en janvier 2022, ce passé judiciaire lourd ne plaide pas en faveur de l'accusé : l'avocat général réclame douze ans de réclusion criminelle, le Messin écope de vingt ans. Un tel écart entre réquisitions et peine prononcée est rarissime.

Me Isabelle Baumann prend acte de la décision des jurés de la Moselle et ne se pourvoira pas en cassation. Elle espère simplement que cette peine légèrement réduite de deux années redonnera de l'espoir à son client, qu'il entamera enfin un chemin plus vertueux. Un cousin de l'accusé, venu témoigner à la barre ce mercredi, pourrait être un exemple à suivre pour Andy Vambanu : l'homme s'est servi de son passage par la case prison pour se repentir et se reconstruire.