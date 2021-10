Dix-huit kilos de cigarettes saisies dans une épicerie de nuit à Montbéliard

Une opération de contrôle a été menée jeudi soir dans trois commerces de nuit du Pays de Montbéliard. Douanes, services des impôts, de l'hygiène et policiers ont saisis 18 kilos de cigarettes dans une épicerie de nuit et sept cartouches dans l'autre. 10 000 € de marchandise importée illégalement.

Nom de code de l'opération : CODAF, comme comité opérationnel départemental anti fraude. Jeudi soir, des policiers du commissariat de Montbéliard, accompagnés de douaniers, d'agents des impôts et des services de l'hygiène à la préfecture ont contrôlés trois commerces de nuit du Pays de Montbéliard. D'abord, un salon de thé de Valentigney où aucune infraction n'a été relevée.

En revanche, deux épiceries de nuit du Montbéliard ont fait l'objet d'une saisie de tabac. Dix-huit kilos de cigarettes dans l'épicerie du boulevard Clémenceau et sept cartouches dans celle du boulevard des Alliés. Des cigarettes importées et vendues sans autorisation qui ont été saisies. Valeur de la marchandise : plus de 10 000 €.

Les deux commerçants devraient faire l'objet d'une amende douanière et sans doute aussi de sanctions administratives.

La police de Montbéliard fait savoir que ce type de contrôle nocturne va se renouveler à l'avenir.