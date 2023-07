Vingt maires du Nord et deux du Pas-de-Calais reçus par Emmanuel Macron

Après les violences urbaines de la semaine dernière et les dégâts très importants dans le Nord et le Pas-de-Calais, Emmanuel Macron reçoit ce mardi 200 maires de France. Il veut échanger et comprendre ce que les élus ont vécu.

Le département du Nord sera le plus représenté avec 20 maires présents. Sans surprise, Guillaume Delbar (Roubaix), Doriane Bécue (Tourcoing) ou Anne-Lise Dufour (Denain) sont dans la liste mais Martine Aubry (Lille) a décliné l'invitation du président de la République. Dans le Pas-de-Calais, 2 maires seront à Paris : Ludovic Pajot (Bruay-la-Buissière) et Christian Coupez (Longuenesse).

La liste des maires du Nord

- Bernard BAUDOUX Aulnoye-Aymeries Nord

- Anne-Lise DUFOUR TONINI Denain Nord

- Stéphane WILMOTTE Hautmont Nord

- Jean-Christophe DESTAILLEUR Halluin Nord

- Christophe CHARLES Auby Nord

- Martial BEYAERT Grande-Synthe Nord

- Francis VERCAMER Hem Nord

- Pascal ORI Jeumont Nord

- Jean-Paul FONTAINE Lallaing Nord

- Lionel FONTAINE Masny Nord

- Bernard GERARD Marcq-en-Baroeul Nord

- Jean-Noël VERFAILLIE Marly Nord

- Arnaud DECAGNY Maubeuge Nord

- Rudy ELEGEEST Mons-en-Baroeul Nord

- Guillaume DELBAR Roubaix Nord

- Christophe CLAEYS Saint-Pol-sur-Mer Nord

- François-Xavier CADART Seclin Nord

- Christophe DUMONT Sin-le-Noble Nord

- Dominique BAERT Wattrelos Nord

- Laurent DESMONS Waziers Nord

Liste des maires du Pas-de-Calais

- Ludovic PAJOT Bruay-la-Buissière Pas-de-Calais

- Christian COUPEZ Longuenesse Pas-de-Calais