Dix-huit mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende pour la directrice d'une maison de retraite stéphanoise

Les faits remontent à 2010. La directrice d'une maison de retraite stéphanoise demande à la gouvernante d'encaisser un chèque de 30 000 euros, signé par une résidente. Elles étaient accusés d'abus de faiblesse d'une personne vulnérable. Elles ont été condamnés à plusieurs mois de prison avec sursis.

Jusqu'ici, aucune des deux accusées ne s'étaient présentées au tribunal de Saint-Etienne. Ce jeudi, pour le délibéré, seule la gouvernante s'est présentée à la barre. "J'avais honte de passer devant tous ces gens que je ne connais pas" confie la femme de 72 ans. L'employée était jugée pour usage de chèque falsifié et abus frauduleux de faiblesse d'une personne vulnérable. Le tribunal l'a condamnée à huit mois de prisons avec sursis. La directrice quant à elle était accusée de recel de bien provenant d'un délit, ainsi que d'abus de faiblesse également. Pour elle, la peine est plus lourde : 18 mois de prisons avec sursis, 10 000 euros d'amendes. Elle est aussi interdite d'activité professionnelle avec les personnes âgées pendant cinq ans. Toutes les deux devront verser 2000 euros de dommages et intérêt à la partie civile.

En 2010, la directrice de la maison de retraite dans laquelle elle travaillait à mi-temps comme gouvernante lui a demandé d'encaisser un chèque de 30 000 euros, signé par une résidente âgée de plus de 80 ans. La gouvernante devait présenter ce chèque comme un don fait par cette dame. Pourquoi cette résidente ? Parce qu'elle avait un patrimoine important, et que, d'après la directrice, elle était très seule. Selon l'employée, cette dame n'était pas malade, simplement "déprimée."

C'était une femme avec de l'autorité, un genre de charisme, vous voyez", la gouvernante de la maison de retraite. Elle considère avoir été manipulée par sa directrice.

Pour convaincre sa gouvernante, la directrice de l'établissement lui dit que l'opération est sans risque, que de toute façon " l'argent reviendra à l'Etat quand elle mourra puisqu'elle est seule", raconte l'employée, c'était une femme avec de l'autorité, un genre de charisme, vous voyez." Alors elle encaisse le chèque, qui est aussitôt réutilisé par la directrice pour s'acheter une voiture, toujours en passant par le compte en banque de son employée.

D'après la gouvernante, c'est seulement en 2012, au moment où la résidente a quitté la maison de retraite, que son beau-frère s'interroge sur ce chèque. L'employée est alors convoquée par la police, et la procédure judiciaire s'enclenche. Une procédure qui a duré cinq ans, jusqu'à la condamnation ce mercredi 19 octobre. Pour la gouvernante, c'est un soulagement "Ça m'a fait très mal, j'ai eu honte. J'ai le sentiment d'avoir été manipulée. Alors ce dossier, je veux le mettre au fond d'un placard et ne plus le voir. J'ai payé moralement, pendant cinq ans."