Dix jours après la disparition d'Enzo à Strasbourg : ce que l'on sait

Enzo reste introuvable. Cela fera dix jours ce mercredi que l'adolescent de 17 ans a disparu , après avoir sauté dans l'Ill en pleine nuit, pour échapper à un contrôle de police et alors qu'il se trouvait quelques minutes avant à bord d'une voiture volée avec deux de ses cousins, le 2 avril dernier. Une battue est organisée ce mercredi à 10h près du stade du quartier de la cité de l'Ill. Là où le jeune homme se serait jeté à l'eau selon sa famille.

"On a toujours aucune nouvelle de la police"

Une famille qui veut encore y croire. "Nous serons tous là, sa maman, ses oncles, ses cousins et moi aussi" confie ainsi sa tante. "On espère bien sûr le retrouver parce qu'on a toujours aucune nouvelle de la police". Un regret partagé par leur avocate : "mon mail envoyé il y a une semaine aux enquêteurs est resté sans réponse. Or il y a encore beaucoup de questions : qui a vu Enzo sauter dans l'eau? Comment et jusqu'à quand se sont déroulées les recherches?"

La brigade fluviale était sur place ce mardi

Du côté de la police on explique à nouveau que les pompiers ont été immédiatement appelés cette nuit là et que la brigade fluviale poursuit ses explorations sur les lieux. Il y a eu des fouilles, un sonar, et même un drone confie-t-on du côté de l'enquête. Des hommes, un camion et un canot pneumatique de la brigade fluviale était en tout cas sur place ce mardi. Mais leur travail de recherche est difficile, car l'Ill n'a pas encore vraiment entamé sa décrue.

Dans cette partie du quartier de la cité de l'Ill, assez sauvage, qui se trouve tout près de jardins ouvriers, les habitants se disent attristés par le drame, ils se posent eux aussi beaucoup de questions sur ce qui s'est passé ce soir là. "C'est terrible confie une promeneuse. Il est si jeune. Je pense beaucoup à la famille". Certains connaissent la famille d'Enzo et beaucoup devraient être là ce mercredi matin pour participer à la battue.

