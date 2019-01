Dix jours après sa disparition, Damien reste introuvable à Concarneau

Damien Le Burel, 25 ans, a disparu le 23 décembre dernier, à la sortie d'un bar du centre-ville. Depuis, aucune trace de lui malgré les recherches qui se poursuivent. Sa famille et ses amis sont très impliqués et multiplient les appels à témoins pour enfin savoir ce qui a pu se passer.

Concarneau, France

Damien est introuvable depuis dix jours. Il a été vu la dernière fois dans la nuit du 22 au 23 décembre, à la sortie d'un bar du centre-ville de Concarneau. Depuis, "rien" raconte sa maman, Nathalie. Elle est en lien avec la police depuis le début, ils ont très vite pris son appel au sérieux. La question à laquelle il faut répondre pour les forces de l'ordre, c'est "est-ce que Damien avait des ennemis, des raisons de disparaître ?". Sauf que la réponse est "non" selon sa famille et ses amis.

Des dizaines et des dizaines d'avis de recherche placardés

Tous les commerçants ont placardé dans leur vitrine l'avis de recherche donné par la famille. On peut y lire "Disparu" en lettres capitales puis la photo de Damien. Tous veulent pouvoir aider un peu, si ça peut faire avancer les choses. Car évidemment, cette disparition est devenue le sujet principal ici et tout le monde se sent impliqué. "J'en parlais justement avec une amie ce matin. Son mari va tous les jours participer aux recherches. On se dit que ça n'arrive que dans les films, pas chez nous, pas quelqu'un qu'on connait" raconte une boulangère du centre-ville. Un peu plus loin dans la rue, au bar l'Amiral, c'est la même chose. "Les clients ne parlent que de ça, sa photo est partout alors forcément on y pense. Moi je parle de ce mec tous les jours avec ma femme" confie ce serveur.

Ce sont ses amis gendarmes qui s'occupent des recherches qui nous font tenir. Sinon, moi, j'aurais déjà arrêté les recherches. Tristan, le petit frère de Damien

Le pire, c'est de ne pas savoir

Pour l'instant, toujours aucune trace de Damien donc. Et c'est ça le plus dur pour sa famille. Pour son petit frère Tristan notamment : "Moi j'aurais préféré voir le corps dès le lendemain de sa disparition. Au moins je pourrais faire mon deuil. Là on sait rien, on n'a aucune nouvelle et c'est ça le plus dur".