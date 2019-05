Neuf mois après la disparition de la Poitevine Tiphaine Véron au Japon, sa famille engage de nouveaux experts

Cela va faire 9 mois que Tiphaine Véron, une Poitevine de 36 ans a disparu au Japon. Mais sa famille n'abandonne pas. Son frère et sa sœur embarquent ce 7 mai pour la région de Nikko, et cette fois-ci, ils emmènent avec eux des experts français du secours en milieu difficile et isolé.

Poitiers, France

La famille de Tiphaine Véron ne désarme pas ! Cela va faire 9 mois maintenant que la Poitevine de 36 ans a disparu au Japon. C'était le 29 juillet 2018. Ses frères et sœur se mobilisent pour qu'on ne l'oublie pas.

Nouvelles recherches à Nikko

Grâce au soutien de la cagnotte en ligne, ils ont pu partir plusieurs fois dans la région de Nikko, pour poser des avis de recherches, solliciter les enquêteurs nippons, les autorités locales et françaises sur place, réclamer des battues et des fouilles en rivière. Ce mardi 7 mai, nouvelle phase de recherches : Damien et Sibylle vont repartir pour le Japon et ils ne seront pas seuls ! car cette fois, ils embarquent des experts avec eux.

Des spécialistes du secours en montagne et en milieu difficile

Cinq membres de Mountain Medic Events seront du voyage. Mountain Medic Events, une société de Haute-Savoie spécialisée dans le secours et l'assistance médicale en milieu difficile et isolé. L'objectif cette fois-ci, c'est d'aller fouiller les berges des rivières Daiya et Kinu à Nikko. On ne sait pas ce qui est arrivé à Tiphaine mais elle a peut-être fait une crise d'épilepsie avant de basculer dans l'eau. Alors, même si elle refuse d'envisager un tel drame, la famille se force à imaginer le pire, et éliminer les pistes, au fur et à mesure.

"C'est le seul moyen d'avancer", explique Damien, le frère de Tiphaine.

Deux zones à sonder

Avec des techniciens haut-savoyards, la famille a défini deux zones de recherches encore non explorées par la police nippone : les berges de la Daiya river sur 5 à 6 km en aval de Turtle inn, l'hôtel où la Poitevine de 36 ans a été vue pour la dernière fois et une partie de la Kinu river.

Recherches en rivière en août 2018 © Radio France - Famille Véron

Damien Véron explique que ces rivières sont basses en ce moment, "la Daiya, c'est une peu comme le Clain, à Poitiers,", souligne-t-il, "mais _en période de typhons, le cours d'eau se transforme en torrent de montagne_" charriant tout sur son passage.

"Les enquêteur japonais ont déjà survolé la zone par temps clément, l'eau était transparente, ils auraient repéré quelque chose", raconte le frère de Tiphaine.

Il y a eu des plongées et des battues également, mais pour l'instant, les berges n'ont pas été sondées. D'où cette nouvelle expédition.

Recherches prévues en mai 2019 © Radio France - Damien Véron

Cinq secouristes dont un maître-chien, et 200 kg de matériel

Rémi Devidal, le patron de Mountain Medic, sensibilisé à l'histoire de Tiphaine, a accepté d'accompagner Damien et Sibylle au Japon pour un moindre coût. Cinq secouristes dont un maître chien décolleront donc de Genève avec eux. Pour l'aider dans sa mission, l'équipe a embarqué 200 kilos de matériel : cordages, baudriers, pics d'ancrage, sondes, radios etc. Et même des hydrospeeds pour se déplacer rapidement sur l'eau. Sur place, c'est l'ambassade du Japon qui les logera dans une maison mise à disposition. La mission qui va durer 10 jours va coûter à 15.000 euros environ à la famille Véron.

Pendant ce temps à Poitiers...

Pendant ce temps, l'enquête officielle continue au Japon. A Paris, les liens diplomatiques entre les deux pays se poursuivent autour de cette affaire. Et à Poitiers, pour la première fois, la famille a pu rencontrer la juge d'instruction Anne Etienne. C'était le 18 avril dernier. Pour l'instant, aucun enquêteur français n'a pu être envoyé sur place. Les liens diplomatique, eux aussi, se poursuivent.