Dix mois de prison ferme pour une agression raciste à la gare TGV près de Valence

Des insultes et des coups d'une grande violence. Ce samedi 18 septembre, en gare TGV à Alixan près de Valence, un voyageur d'origine maghrébine a été sévèrement blessé au visage par un homme de 32 ans. Jugé ce lundi 20 septembre, il est condamné à dix mois de prison ferme et six mois de prison avec sursis.

"Je ne veux pas que l'islam s'installe en Europe"

Il a un problème avec l'alcool. Il le reconnait. "Je bois un demi cubis de vin par jour", explique cet homme face aux magistrats. Comme tous les jours, ce samedi, le trentenaire en reconversion professionnelle se rend à la gare TGV pour charger son portable. "Je dors à 300 mètres de là, dans ma voiture, quand je viens dans la Drôme pour suivre ma formation", précise-t-il. Cette situation précaire lui est intolérable : "Je fais partie des ces Français qui en ont ras le bol".

En s'approchant de la gare, en état d'ivresse manifeste, il aperçoit un voyageur, assis sur un banc en train de pianoter sur son portable. Ce voyageur, venu voir ses enfants dans la région, est d'origine maghrébine et son agresseur ne le supporte pas. "Sale arabe, terroriste, rentre dans ton pays de merde", lui crie-t-il tout en le frappant au visage. La victime présente de grosses contusions et a 15 jours d'ITT. L'agresseur se casse un bras pendant les violences et porte d'ailleurs un plâtre au tribunal.

Tout suinte le racisme dans cette affaire même s'il ne le reconnait pas totalement : "Je ne suis pas spécialement raciste mais je suis contre le fait que l'islam s'installe en France et en Europe". Lors de son interpellation, il s'en prend également à un gendarme et l'insulte "parce qu'il est musulman".

La procureure s'arrête sur cette remarque : "La religion n'est pas indiquée sur le front des gens et on peut très bien être musulman et blond aux yeux bleus". L'agresseur lève ses yeux - bleus - en signe d'agacement mais il avance un début de regret : "J'ai pris conscience que c'est un père de famille que j'ai frappé. Ce que j'ai fait, c'est exactement ce que je lui reproche en le traitant de terroriste".

"Ce n'est pas un psychopathe" - Me Desforges

C'est la première fois que cet homme est jugé pour des faits de violence. Son avocate, Me Desforges, défend une forme d'empathie : "Je ne pense que sa haine de "l'étranger" se soignera en prison. Ce n'est pas un psychopathe, il a le recul de s'en être pris à quelqu'un qui n'avait rien fait, quelqu'un d'innocent. Il faut déjà qu'il règle son problème avec l'alcool".

Cela fait d'ailleurs partie des obligations complémentaires à sa peine de prison : soigner son alcoolisme, avoir un suivi psychologique et trouver un travail. Cet homme est également inéligible et n'a pas le droit de porter une arme pour les cinq prochaines années. Il a enfin l'interdiction de se rendre à la gare TGV pendant trois ans.