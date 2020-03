Dix-neuf automobilistes interpellés en excès de vitesse sur la Sud 3 près de Rouen

La police a mené une opération de contrôle de vitesse sur la Sud 3 près de Rouen ce jeudi 26 mars 2020. La circulation est rendue plus fluide avec les mesures de confinement contre le coronavirus et 19 automobilistes ont été arrêtés en excès de vitesse ce jeudi matin.

Le secteur où les policiers rouennais se sont postés ce jeudi matin est limité à 90 km/h. Il se trouve sur la Sud 3, à côté de la station Esso des Essarts, près de Rouen. En quarante minutes de contrôle, les motards de la police ont interceptés 19 conducteurs qui roulaient entre 115 et 136 km/h (entre 109 et 129 retenus). Au minimum, chacun a écopé de 90 euros d'amende et d'un retrait de points proportionnel au dépassement de vitesse.

Celui qui roulait à 136 km/h relevés (129 retenus) n'est pas passé loin du retrait de permis qui s'applique quand on dépasse la limite au-delà de 40 km/h. La police rappelle que la vitesse est la première cause des accidents graves. Même si la circulation est plus fluide à cause du confinement lié à la lutte contre le coronavirus, les contrôles de vitesse sont maintenus, non seulement sur la Sud 3 mais aussi en ville.