Dix ouvriers évacués après un incendie dans une entreprise à Laudun-L'Ardoise

Un feu s'est déclaré lundi soir au sein de l'entreprise Ferroprem à Laudun-l'Ardoise, spécialisée dans la sidérurgie et dans la production de ferro-alliages et de ferro-silicium. Les dix ouvriers qui travaillaient sur place ont dû être évacués, il n'y a pas de victime.

C'est vers 21h que les pompiers de Roquemaure et Bagnols-sur-Cèze sont intervenus au sein de l'entreprise Ferroprem à Laudun-L'ardoise pour un incendie dans une trémie de 40 mètres. Il s'agit en fait d'un réservoir dans lequel se trouve des copeaux de bois, de la houille et du caoutchouc. Ferroprem est une usine spécialisée dans la sidérurgie et plus spécialement dans la production de ferro-alliages et de ferro-silicium.

Un homme légèrement blessé

A l'arrivée des pompiers les dix ouvriers qui travaillaient ont été évacués par précaution, l'un d'entre eux, un homme d'une soixantaine d'années, légèrement blessé a été transporté au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze. Les 25 pompiers mobilisés ont dû utiliser deux lances à eau pour venir à bout des flammes.

Vers minuit le feu était maîtrisé.