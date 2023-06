Dix personnes convoquées devant la justice après les dégradations de la fête du Mai à Montfaucon

Plus d'un mois et demi après cette traditionnelle fête du mai marquée par des débordements, des vols et des actes de vandalisme devant la mairie de Montfaucon. Ce vendredi 16 juin, les gendarmes annoncent avoir identifié dix personnes. Les suspects seront convoqués devant le tribunal judiciaire de Nîmes.

