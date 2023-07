Dix personnes interpellées après l'incendie de la mairie de Mons-en-Baroeul

L'enquête de la police judiciaire de Lille avec l'assistance de la police scientifique a été très rapide dans la Métropole Lilloise après l'incendie dans la nuit du 28 au 29 juin vers 0h30 de la mairie de Mons-en-Baroeul, de la salle des fêtes Salvador-Allende, la salle le Lien et le saccage d'un magasin d'optique qui a été pillé.

Des gros moyens pour les interpellations

Selon une source proche de l'enquête, 10 personnes ont été interpellées en plusieurs fois samedi, dimanche et lundi à Mons-en-Baroeul, Ronchin, Villeneuve d'Ascq, Marcq-en-Baroeul, Lille, Haubourdin et Croix. Il s'agit de 8 hommes, une femme et un mineur de 16 ans. Les interpellations ont été réalisées par la police judiciaire avec la BRI de Lille et Creil (brigade de recherche et d'intervention). Lors des perquisitions, les enquêteurs ont découvert des lunettes provenant du magasin d'optique pillé, 10 kilogrammes de cannabis, des munitions et 10.000 euros en liquide.

Trahis par les réseaux sociaux

Pour les confondre, les enquêteurs de la PJ ont travaillé dans l'urgence avec des constatations minutieuses à la mairie de Mons-en-Baroeul, selon une source proche du dossier, les interpellés "ont pris part aux exactions ou acheminé le matériel pyrotechnique utilisé lors des faits". Ils ont aussi été trahis par internet : "une veille constante des réseaux sociaux permettait également de confondre certains participants s’y mettant en scène sans vergogne avec leur butin".

Les 10 gardés à vue ont été présentés ce mardi au tribunal judiciaire de Lille.