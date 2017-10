Dix personnes soupçonnées de vouloir attaquer des hommes politiques et des mosquées arrêtées ce mardi

Dix personnes, soupçonnées de vouloir attaquer des hommes politiques et des mosquées, ont été arrêtées ce mardi dans le sud-est de la France et en région parisienne. Christophe Castaner et Jean-Luc Mélenchon auraient été visés. Les suspects appartiennent à la mouvance d'ultra-droite.

Dix personnes de 17 à 25 ans, gravitant dans la mouvance d'ultra-droite et soupçonnées de vouloir attaquer des hommes politiques et des mosquées, ont été arrêtées ce mardi dans le sud-est de la France et en région parisienne. L'initiateur présumé du projet, un ex-militant d'extrême droite, a été arrêté fin juin, ont indiqué des sources proches de l'enquête. Ces personnes, neuf hommes et une femme, sont actuellement en garde à vue pour "association de malfaiteurs terroriste". Plusieurs cibles avaient été évoquées : des migrants, des mosquées et des hommes politiques, a expliqué une source proche du dossier, soulignant qu'"il s'agissait à ce stade d'ébauches de projet".

Christophe Castaner et Jean-Luc Mélenchon visés ?

Les personnes actuellement en garde à vue étaient en lien avec Logan N., un ex-membre de l'Action française Provence, âgé de 21 ans, mis en examen début juillet. Les enquêteurs cherchent à établir la nature des liens de ces neuf personnes avec Logan N., et à savoir s'il avait connaissance de ces projets d'attentats, visant notamment le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner et Jean-Luc Mélenchon, ex-candidat à la présidentielle de la France Insoumise. Le Monde a révélé ce mardi que Logan N. avait menacé de s'en prendre à des migrants et des djihadistes sur les réseaux sociaux. Il avait exprimé sa volonté de passer à l'action contre les "blacks", "racailles", "jihadistes" et "migrants". Il possédait des armes et avait pratiqué le tir. Le quotidien précise que l'homme, interpellé le 28 juin à Vitrolles, avait été repéré car il était l’administrateur d’une page Facebook à la gloire du tueur norvégien Anders Breivik.