Dix Stéphanois évacués à cause d'un mélange de produits ménagers

Un voisin a par mégarde mélangé de la javel et du détergeant, ce qui a causé un dégagement de gaz irritant.

Dix Stéphanois ont dû évacuer leur immeuble, rue de la Richelandière vendredi 13 août vers 22 heures. Un des habitants a accidentellement mélangé des produits ménagers, de la javel et du détatrant. Ce mélange, acide et basique, a provoqué un dégagement de chlore, un gaz qui irrite le nez et les yeux. Tous les voisins ont dû sortir le temps que les pompiers ventilent le logement. Tout le monde a pu rentrer chez lui un peu avant minuit. Personne n'a été blessé.