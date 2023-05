Dix voitures en feu dans cette commune des Pyrénées-Orientales

Certains habitants d'Elne n'ont plus de voiture ce mercredi matin. Dix véhicules ont été incendiés dans la nuit de mardi à mercredi dans différentes rues de cette commune située au sud de Perpignan (Pyrénées-Orientales).

Les pompiers ont d'abord été alertés vers 23h30 avenue Paul Reig, avant de devoir intervenir quelques instants plus tard sur le parking Paul Reig. Entre une et deux heures du matin, des voitures ont été brûlées aussi rue du Four à Chaux et rue Joffres.

Un suspect interpellé

Selon les informations de France Bleu Roussillon, un homme a été interpellé et placé en garde à vue. Les gendarmes l'ont arrêté rue Joffres. Il avait sur lui un briquet. Il ne s'agit pas d'un habitant d'Elne.