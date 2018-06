"Découvrez comment un habitant de Moncheaux (Nord) a été sauvé grâce aux conseils d'un opérateur" : le message posté sur Facebook par les pompiers du Nord ce jeudi 21 juin 2018 est frappant après l'affaire Naomi Musenga à Strasbourg. Dans cet enregistrement téléphonique, l'opérateur du centre de traitement de l'alerte du service départemental d'incendie et de secours du Nord aide une femme à pratiquer un massage cardiaque sur son père jusqu'à l'arrivée d'une équipe de pompiers.

On appuie, on relâche, vous n'arrêtez jamais le geste

Calmement, il évalue l'état de la victime. Il explique à son interlocutrice qu'il faut coucher son père au sol, ouvrir sa chemise, le masser : "On appuie, on relâche, vous n'arrêtez jamais le geste. Appuyez au milieu de la poitrine avec le talon de la main". "Je reste avec vous" lui dit-il tout en la tenant au courant de l'avancée de l'ambulance des pompiers. L'intervention s'est déroulée le 24 décembre 2017 et l'histoire se termine bien puisque le papa a été sauvé et il n'a pas de séquelle de cet arrêt cardiaque.