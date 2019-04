DOCUMENT - Les vidéos de la prise d'otages de Lourdes filmée par un voisin

Un voisin immédiat a filmé depuis sa fenêtre la prise d'otages de ce mardi à Lourdes. Le forcené a séquestré son ex compagne et les beaux parents de celle-ci. Le Raid est intervenu après 6h de siège. La femme est blessée. Le preneur d'otage interpellé.

Lourdes, France

Une prise d'otages s'est tenue ce mardi après-midi à Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées. Vers 10 heures et demi, des voisins du 8 rue Mozart, près de la gare, ont entendu des coups de feu. Un homme armé venait de rentrer dans la maison avec son ex compagne et ses beaux-parents. Le forcené était déjà connu de la justice pour des violences sur son ex compagne. Le raid est très vite arrivé sur place.

Après avoir tenté la négociation, il a dû donner l'assaut vers 16h40. La situation était très tendue comme le montre les images filmées par un voisin. Encore plus après qu'il a ouvert le feu sur sa compagne.

Déjà condamné pour des violences sur son ex compagne

L'homme âgé de 50 ans a déjà été condamné trois fois pour des violences sur cette même femme. Il était même suivi par un juge d'applications des peines depuis sa dernière condamnation. Il avait interdiction d'entrer en contact avec son ex compagne.