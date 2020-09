DOCUMENT - Procès des attentats de janvier 2015 : au cœur de l'assaut de la BRI à l'Hyper Cacher

Le procès des attentats de janvier 2015 s'ouvre ce mercredi 2 septembre devant la cour d'assises spéciale de Paris. Le tribunal doit juger jusqu'au 10 novembre quatorze accusés, soupçonnés à des degrés divers de soutien logistique aux frères Kouachi et à Amédy Coulibaly. Au total, les attaques ont entraîné la mort de 17 personnes, dont quatre tuées lors de la prise d'otages de l'Hyper Cacher.

Christophe Molmy, le patron de la BRI, la Brigade de recherche et d'intervention, a accepté de revenir au micro de franceinfo sur les événements de ce 9 janvier 2015. Nos confrères se sont également procurés un document inédit : les échanges entre les policiers au moment de l'assaut du magasin casher.

"Il n'y avait pas un bruit"

Il est environ 13h quand Amedy Coulibaly pénètre dans l'Hyper Cacher. Tout d'abord, le patron de la BRI apprend par les médias qu'un braquage est en cours porte de Vincennes. Les policiers soupçonnent assez rapidement le terroriste d'en être l'auteur. Ils se rendent donc sur place. Christophe Molmy retient surtout le silence sur les lieux de l'attaque : "Il n'y avait pas un bruit. Tout était figé et on a compris tout de suite qu’il se passait quelque chose de très grave".

Une vingtaine d'explosifs

A l'intérieur du magasin, le terroriste a déjà tué quatre personnes et menace de faire davantage de victimes. Les négociateurs tentent de convaincre Amedy Coulibaly de libérer une femme enceinte et un enfant mais l'assaillant leur répond : "Non, c'est des juifs, je les garde avec moi". Le patron de la BRI est inquiet : "On explique aux autorités politiques que de toute manière, il y a de fortes chances pour qu'on soient amenés à lancer une intervention à force ouverte, parce qu'on ne pourra vraisemblablement pas obtenir la libération d'une partie des otages, et en aucun cas de la totalité des otages."

Pendant les quatre heures que dure la prise d'otages, Amedy Coulibaly laisse les personnes bouger, manger et même téléphoner. Le patron de la BRI arrive à entrer en contact avec une otage et obtient des informations capitales. La femme, au téléphone, lui explique la situation et donne un détail crucial : "Elle nous dit qu'il possède des explosifs. Et ça, c'est très important dans la prise de décision". Elle en dénombre une vingtaine environ.

Le terroriste avait sur lui assez d'explosifs "pour raser la supérette et ce qu’il y avait autour sur 30 ou 40 mètres", raconte Christophe Molmy à franceinfo.

De longues minutes de tension

Vers 17h, les hommes de la BRI et du Raid se préparent. Les frères Kouachi viennent de sortir de l'imprimerie : "Sur le moment, on n'a pas eu de détails et ça nous intéressait pas trop. Mais on a compris qu'il fallait se hâter. D'un coup, tout le monde s'est pressé", se souvient Christophe Molmy.

Dans le document que s'est procuré franceinfo, on entend une voix annoncer : "Les gars, ça va donner l’assaut". "Ça va péter les gars", dit un autre homme. Les forces de l'ordre font exploser la porte arrière du magasin. On entend ensuite de nombreux tirs. Les policiers croyaient avoir le champ libre mais une palette pleine vient obstruer l'entrée. Ils arrivent tout de même à pénétrer dans l'Hyper Cacher mais le terroriste leur tire dessus.

Un autre groupe de forces de l’ordre lève le rideau métallique de l'autre côté du magasin. Le terroriste finit par tomber à terre. "Il en a pris 24", lance un policier. Amedy Coulibaly est mort, les otages eux sont libérés.

Jusqu'au moment où Coulibaly a été neutralisé, on avait la préoccupation que ça saute. - Christophe Molmy, le patron de la BRI

Au moment de l'assaut, Amedy Coulibaly a tiré sur son sac d’explosifs mais aucun n'a explosé. "Il n'avait pas activé toute la chaîne pyrotechnique, c’est-à-dire qu’il n'avait pas mis les détonateurs dans les explosifs, et ils ne les avaient pas disposés à l'intérieur de la supérette. Fort heureusement", souligne Christophe Molmy. Selon le patron de la BRI, l'assaillant a été pris de court, il était encore au téléphone avec le négociateur au moment de l'assaut.

Les otages, auxquels les policiers avaient ordonné de se coucher durant l'assaut, sont indemnes. "On est quand même conscients que c'est le genre de chose qui n'arrive qu'une fois dans sa carrière", explique Christophe Molmy à franceinfo. Mais quelques mois plus tard, le 13 novembre 2015, son équipe devra faire face à un autre attentat, au Bataclan : "On n'imaginait pas que ça allait recommencer quelques mois après. Le Bataclan, ça nous a laissé un autre goût… Le nombre de morts, le sang... Ça a été beaucoup plus dur à encaisser".