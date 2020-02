Dole : un cycliste renversé par une voiture lors d'une course-poursuite

Dole, France

Ce samedi matin, un cycliste a été renversé par une voiture à Dole. Selon les caméras de surveillance, une course poursuite aurait débuté entre la victime et une voiture. Le cycliste a ensuite été percuté. Gravement blessé, il souffre d'un pneumothorax. Ce samedi soir, son pronostic vital n'était plus engagé.

Choc volontaire ou non?

Les enquêteurs vont désormais tenter de déterminer si ce choc est volontaire ou non. Le ou les occupants de la voiture ont pris la fuite. Le Parquet de Lons-le-Saunier a ouvert une enquête pour "violences aggravées" : si ce choc est volontaire, il pourrait requalifier les faits en "tentative de meurtre".