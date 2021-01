Dol-de-Bretagne : 30.000 euros de stupéfiants saisis par les gendarmes

Quatre personnes sont en garde à vue ce jeudi 14 janvier après avoir été interpellées dans le pays de Dol-de-Bretagne. Les gendarmes ont saisi 30.000 euros de cocaïne, d'héroïne et de cannabis et plusieurs milliers d'euros en espèces.

Un trafic de stupéfiants a été démantelé en début de semaine dans le pays de Dol-de-Bretagne et Pleine-Fougères par les gendarmes de la brigade de Dol-de-Bretagne et de Combourg et Pleurtuit. Appuyés par la brigade de recherches et du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Saint-Malo ainsi que d'une équipe cynophile, ils ont interpellé une quinzaine de personnes.

Quatre ont été placées en garde à vue. Deux ont été relâchées et deux autres ont été présentées au parquet de Saint-Malo ce jeudi 14 janvier dans l'après-midi. Les forces de l'ordre ont saisi 30.000 euros d'héroïne, de cocaïne et de cannabis. Les gendarmes ont par ailleurs découvert 6.00 euros en liquide.