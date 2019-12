Dol-de-Bretagne : une voiture volée propage le feu et détruit deux minibus du club de Hand

Dol-de-Bretagne, France

Dans le nuit du mercredi 25 décembre au jeudi 26 décembre, deux des cinq minibus du club de handball ont été incendiés. Une voiture volée à Dinard a été brûlée alors qu'elle se trouvait entre les deux minibus stationnés sur le parking de la salle de sport, le Cosec, rue Pierre-de-Coubertin. Tout laisse à croire qu'il s'agit donc d'un acte criminel. Alerté par téléphone, l'un des membres du club est intervenu rapidement. Il a sauvé in extremis trois autres véhicules garés juste à côté et qui risquaient eux aussi de finir carbonisés. Nicolas Guinebault est l'un des vice présidents du club de handball de Dol de Bretagne. Il est "en colère contre une délinquance qui détruit le matériel et le travail d'une poignée de bénévoles. Ces mêmes bénévoles qui œuvrent toute l'année pour une association sportive et ses quelques 150 enfants qui n'auront plus de véhicule à la rentrée pour aller pratiquer leur sport favori !"

Une voiture volée a été incendiée entre les deux minibus - Nicolas Guinebault

"Notre vie et celle du club ne s'arrêtent pas à cause d'une poignée d'abrutis. Mais, quand on voit notre matériel partir en fumée, oui, ça met en colère". Dans la même nuit, deux voitures ont été également brûlées à Dinard vers 1 heure du matin, boulevard Jules Berger. L'une d'entre elles avait été volée à Dol. Les deux faits sont donc liés selon la police. L'enquête est en cours.

La police s'oriente vers la piste criminelle - Nicolas Guinebault

Les gendarmes suivraient "une piste sérieuse" selon le maire de la commune Denis Rapinel.