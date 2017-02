A Dole, un policier bisontin se fait voler son arme dans une violente agression

Ce vendredi à Dole, un policier bisontin en civil a été pris à partie par deux hommes après une altercation en voiture. Lourdement frappée au visage, la victime d'une quarantaine d'années a été désarmée par ses agresseurs présumés. L'un deux s'est rendu le soir-même avec l'arme en question.

Il s'agirait d'une banale queue de poisson qui aurait très mal tourné. Ce vendredi, près de l'hôpital de Dole, deux voitures se disputent la route et le ton monte rapidement entre les conducteurs. D'un côté, un policier de Besançon, en civil. De l'autre, deux individus bien décidés à en venir aux mains.

Frappé et désarmé

Le fonctionnaire se fait frapper au niveau de la tête avant de se faire voler son arme (avec l'état d'urgence, les policiers sont autorisés de garder leur arme, même en dehors de leur service). Un des deux agresseurs présumés repart avec, avant de se rendre compte, quelques heures plus tard, que l'arme appartenait bel et bien à un agent de police. C'est l'inquiétude. Le suspect décide alors le soir-même de rendre l'arme et de s'expliquer au commissariat de Dole.

Une deuxième suspect toujours recherché

Déjà connu des services de police, l'homme est aussitôt placé en garde à vue avant d'être relâché le lendemain. Le deuxième suspect, lui, est toujours recherché. L'enquête a été confiée au commissariat de Dole. Quant au policier frappé au visage, il est ressorti ce dimanche de l'hôpital avec 10 jours d'Incapacité temporaire de travail.