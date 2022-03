Dolomieu : un homme fonce sur des gendarmes dans un tracteur équipé de fourches, aucun blessé

Les gendarmes de La Tour-du-Pin, dans le Nord-Isère risquent de se souvenir longtemps de cette intervention à Dolomieu, ce lundi 7 mars. Un homme, au volant d'un engin agricole muni de fourches, leur a foncé dessus. Heureusement, personne n'a été blessé, et l'homme s'est rendu de lui-même ce mardi.

Il est aux environs de 22 heures, à Dolomieu, lorsque les agents repèrent un conducteur, au volant d'un fourgon, qui commet plusieurs infractions routières. Les gendarmes le prennent en chasse, mais le conducteur refuse de s'arrêter. Il se rend à vive allure vers une ferme, change de véhicule et prend le volant d'un tracteur équipé de fourches.

L'agresseur s'est rendu de lui-même

Alors que les gendarmes s'engagent en voiture dans le chemin menant à la ferme, l'homme allume le moteur du tracteur et fonce vers le véhicule des gendarmes. Ceux-ci reculent rapidement et percutent une borne incendie. À ce moment, l'agresseur sort du véhicule et se réfugie dans la ferme. L'homme de 33 ans s'est finalement rendu de lui-même ce mardi matin à la gendarmerie de Morestel. Il est encore en garde à vue ce midi.