Dominique Mortemousque, figure politique de la Dordogne, est décédé

Ancien sénateur et actuel maire de Beaumontois en Périgord, Dominique Mortemousque est décédé dans la nuit de vendredi à samedi, à l'hôpital de Périgueux. Ancien agriculteur, il était une figure de la politique en Dordogne.

Un personnage de l'histoire politique en Dordogne est décédé. Dominique Mortemousque, actuel maire de Beaumontois-en-Périgord, et ancien sénateur, est mort dans la nuit de vendredi à samedi, à l'hôpital de Périgueux, comme l'a confirmé sa famille auprès de France Bleu Périgord. Il était atteint d'une grave maladie. Il a subi une rechute et se trouvait en soins palliatifs depuis plusieurs jours. Dominique Mortemousque était une figure politique de la droite dans le département. "C'est une grande tristesse, réagit Dominique Bousquet, conseiller départemental et ancien président des Républicains en Dordogne. C'était une figure du monde rural."

Ancien agriculteur devenu sénateur de Dordogne

Ancien agriculteur et ancien syndicaliste, Dominique Mortemousque s'est investi auprès de la chambre d'agriculture avant de venir à la politique progressivement. En 1995, il est élu maire de Nojals-et-Clotte et devient en 1998 conseiller général du canton de Beaumont. Il est élu sénateur de la Dordogne en 2002 lorsque Xavier Darcos, qu'il suppléait, est devenu ministre. Son expérience en tant que sénateur s'arrête en 2008. La même année, il devient maire de Beaumontois-en-Périgord. Il était toujours l'édile de la commune à ce jour.

"C'était un grand travailleur et quelqu'un qui parlait franchement", se souvient Dominique Bousquet, ancien président des Républicains en Dordogne.