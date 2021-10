Dominique Rizet : "Si Cédric Jubillar n'a pas craqué jusque là, il ne craquera pas vendredi"

Une semaine décisive commence dans l’affaire Jubillar. Depuis près de quatre mois, Cédric Jubillar est placé en cellule d’isolement à la maison d’arrêt de Seysses, près de Toulouse. Le plaquiste de 34 ans va être auditionné ce vendredi 15 octobre. Et le père de famille répète n’être pour rien dans la disparition de sa femme, Delphine Jubillar qui n’a plus donné de nouvelles depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Le consultant police-justice de BFMTV et chroniqueur de "Faîtes entrer l'accusé" sur France 2 puis sur RMC Story, Dominique Rizet, livre son analyse sur France Bleu Occitanie ce lundi.

La disparition de Delphine Jubillar est-elle un cas à part ?

C'est un cas particulier, cela feuilletonne depuis dix mois, car cette femme n'avait aucune raison de disparaitre, des enfants qu'elle aimait, un amant qu'elle venait de rencontrer, des projets de vie. On la recherche et on imagine tous maintenant qu'on ne le reverra jamais. Son mari a fourni des versions évolutives, contradictoires, des mensonges même pendant sa garde à vue. Je cite là le procureur de la République, Dominique Alzéari, qui décrivait son comportement. L'ampleur des réseaux sociaux aussi, tout le monde se met à faire son enquête, s'écharpe sur Internet. Même la mère de Cédric Jubillar a communiqué sur Facebook, lui aussi d'ailleurs. Tout cela fait que c'est une affaire à part.

Les médias en font-ils trop ?

Je crois que non car on donne la parole à tout le monde. Nous avons reçu sur BFMTV les avocats de Cédric Jubillar qui ont leur mot à dire. Imaginez que Cédric Jubillar soit innocent, c'est important de donner la parole à ses avocats. Alexandre Martin dit qu'après six mois d'enquête, des écoutes téléphoniques, des centaines d'auditions, on a un dossier sans scène de crime et aucun élément qui permettent de dire qu'un crime a eu lieu. C'est vrai.

Il faudrait un rebondissement allant dans le sens de sa culpabilité. Pour l'instant, il n'y a pas de scène de crime.

Vous attendez-vous à un tournant vendredi, après l'audition de Cédric Jubillar ?

Personnellement, non. Il n'a aucune raison de ne pas rester sur ses positions. Depuis le début, il y a un faisceau de présomption à charge mais un mystère à décharge, ce manque d'éléments. Une audition par deux juges, ce n'est pas une garde à vue de 48 heures. Cela ne dure que quelques heures dans un cabinet, en présence de ses avocats. Si il n'a pas craqué jusqu'à maintenant, il n'y a aucune raison qu'il parle. Il faudrait un rebondissement qui irait dans le sens de la culpabilité, que le corps soit retrouvé, avec des éléments particuliers découverts.

On compare souvent cette affaire Jubillar avec l'affaire Viguier, ce Toulousain acquitté deux fois dont la femme n'a jamais été retrouvée. Il y a la comparaison entre l'histoire du matelas jeté par le suspect, et dans le Tarn, la couette du lit lavée très vite. Peut-on vraiment comparer les deux affaires ?

Cédric Jubillar et le Professeur Viguier ont deux personnalités opposées. Jacques Viguier était le doyen de la faculté de droit, spécialiste du droit pénal, il connaît les procédures par cœur. Intellectuellement, il est un personnage qui n'a rien à voir avec Cédric Jubillar, un artisan qui ne connait rien au droit pénal. Viguier, on ne retrouvera jamais le matelas, il l'a fait disparaitre. Jubillar, si la couette a quelque chose à voir dans l'histoire, il est juste stupide de l'avoir lavée à 4 heures du matin quand les gendarmes arrivent (NDLR : ses avocats plaident que la couette a été lavée, non pas la nuit de la disparition, mais le surlendemain). Et les gendarmes n'ont pas été très fins de ne pas saisir cette couette immédiatement.

Faites-vous beaucoup d'audience sur BFMTV sur l'affaire Jubillar ?

Mon émission chaque dimanche soir "Affaire suivante" fait de bonnes audiences. Hier, on est revenu sur les fouilles à Blaye-les-Mines. Oui, l'affaire Jubillar fait de l'audience, comme l'affaire Daval en fait, comme l'affaire Grégory 37 ans après en fait encore.

Cédric Jubillar sera confronté aux deux juges d'instruction toulousaines en charge de l'affaire à des indices "graves et concordants" évoqués par le procureur de la République de Toulouse. Il s’agira d’expliquer pourquoi, par exemple, son téléphone était-il éteint entre 22h08 et 3h54, la nuit de la disparition de Delphine, le 15 décembre. Pourquoi a-t-il d’abord dit que sa femme allant promener les chiens alors qu’il s’est ensuite rétracté.