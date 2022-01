Un obus de mortier remonté du fond de la Charente par des pêcheurs à l'aimant

En attendant de neutraliser vendredi prochain la bombe anglaise de 250 kg découverte sur un chantier privé à Royan, les démineurs de La Rochelle vont intervenir ce mardi sur un autre engin explosif datant de la seconde guerre mondiale. Il est moins volumineux mais reste potentiellement dangereux. Il s'agit d'un obus de mortier remonté à la surface lors d'une pêche à l'aimant pratiquée dimanche dernier près du bac à chaîne sur les berges de la Charente.

Si la pêche à l'aimant est une activité de plus en plus pratiquée, notamment sur les bords de la Charente, elle réserve parfois de drôles de surprise et l'adrénaline peut vite monter. De là à se faire une belle frayeur, il n'y a qu'un pas qu'une famille a franchi involontairement dimanche en milieu de matinée à proximité du bac à chaine. Bien collé à leur aimant, un obus de mortier.

Dompierre-sur-Mer : le site de découverte a été sécurisé par les élus et les gendarmes - © Gaby Touzinaud

Les gendarmes de Saint-Porchaire ont été prévenus, tout comme le maire de Dompierre-sur-Charente, Gaby Touzinaud, et son premier adjoint. Un périmètre de sécurité a été mis en place sur le site de découverte.

Joint par téléphone, l'édile dompierrois, qui a pris des photos de l'obus aimanté, a confirmé à France Bleu La Rochelle que l'engin explosif allait être pris en charge ce mardi à 10 heures par les démineurs de La Rochelle. Après avoir évalué sa dangerosité grâce aux clichés du maire, les démineurs rochelais souhaitent transporter l'engin vers un lieu sécurisé pour le neutraliser.