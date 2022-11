Dompierre-sur-Mer : un cycliste de 37 ans tué après avoir été percuté par un automobiliste

Le bilan des cyclistes tués sur les routes s'est encore alourdi ce mardi en Charente-Maritime. L'accident s'est produit peu après 16h30 sur la D108E1 au lieu-dit L'Abbaye sur la commune de Dompierre-sur-Mer. Un cycliste âgé de 37 ans a été percuté par le conducteur d'une voiture âgé de 24 ans. Les circonstances de la collision restent encore à préciser. Légèrement blessé, le jeune automobiliste a été transporté au Centre Hospitalier de La Rochelle.

Six pompiers, une équipe médicale du Smur, des gendarmes, une ambulance et un véhicule de balisage ont été engagés sur cet accident mortel. Depuis le début de l'année 2022, la moitié des usagers décédés sur les routes de la Charente-Maritime sont des personnes classées vulnérables (cyclistes, motards, trottinettes et piétons.