Donges : un incendie a eu lieu dans la raffinerie

Un four d'une unité de la raffinerie de Donges a pris feu, tôt ce samedi matin vers 4h. Les équipes d'intervention internes de la raffinerie ont réussi à éteindre les flammes avant qu'elles ne se répandent à d'autres unités d'exploitation. Dans un premier communiqué à 6h du matin, TotalEnergies, responsable de l'exploitation, explique que l'intervention était encore en cours. Mais, dans un second communiqué envoyé à 9h, l'incendie était "maîtrisé".

Du côté de l'entreprise, on affirme qu'une "analyse des causes de cet incident est lancée". Il est également précisé que des fumées ont été dégagées mais qu'elles ne "présentent pas de risque toxique". TotalEnergies précise avoir saisi Air Pays de la Loire pour réaliser des analyses indépendantes de l'air après cet incident. La préfecture des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique, s'est-elle aussi fendue d'un communiqué. Elle annonce que les résultats des analyses de l'air menée par Air Pays de la Loire seront rendus publics. Il est ajouté qu'une inspection aura lieu en début de semaine prochaine par les services de la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement (DREAL).