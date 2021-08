Donges : une fillette de 8 ans compose toute seule le 17 et alerte les gendarmes pour sauver sa mère

Une fillette de 8 ans a sans doute sauvé la vie de sa mère, dans la nuit de lundi à mardi, en appelant le 17, le numéro d'urgence, pour expliquer aux gendarmes que sa maman était inconsciente. La gendarmerie de Loire-Atlantique a tenu à féliciter cette petite "héroïne" en racontant l'épisode sur sa page Facebook.

Cette nuit-là, vers 1h30 heure du matin, la fille constate que sa mère allongée sur le canapé "ne se réveille pas, malgré le fait qu'elle l'appelle et lui donne des claques". L'enfant compose alors elle-même le 17 sur le téléphone et explique aux gendarmes au bout du fil que "sa maman se plaignait d'être fatiguée depuis quelque temps". Elle leur fournit l'adresse précise du domicile.

Une petite "héroïne"

Les gendarmes se déplacent rapidement sur les lieux avec des secours et ils parviennent à entrer dans la maison par la fenêtre. Ces derniers transportent la mère à l'hôpital, alors que la fillette et sa sœur sont amenées chez leur grand-père. Finalement, la maman qui avait fait un malaise est sauvée. "Plus de peur que de mal !", affirment les gendarmes qui saluent le "courage de cette petite fille qui a su avoir le bon réflexe en composant le 17".

Sous le post Facebook des gendarmes, beaucoup d'internautes n'hésitent pas à féliciter la petite : "Bravo p'tite nénette tu peux être très fière de toi", peut-on lire dans les commentaires ou encore ce constat : "Il est important d'apprendre à nos enfants les numéros qui sauvent des vies et aussi les gestes de 1er secours dès qu'ils sont capables de les pratiquer !"