Donges : venus récupérer du cannabis, quatre jeunes se font dépouiller sous la menace d'un couteau

Ils s 'étaient donnés rendez-vous au rond point des Six Croix à Donges le dimanche 27 septembre vers 18 heures. Les quatre clients, quatre jeunes âgés de 17 et 18 ans, retrouvent les revendeurs de cannabis qu'ils ont contactés via les réseaux sociaux. Mais là surprise, les revendeurs ne leur donnent pas la marchandise mais les menacent d'un couteau et les contraignent à leur laisser leur argent, 300 euros, leurs sacoches, leurs téléphones et leurs écouteurs. Les quatre jeunes repartent sans leur cannabis mais en ayant relevé le numéro d'immatriculation du véhicules des agresseurs; ils alertent les gendarmes.

Interpellations dès le lendemain

Le lendemain, les quatre revendeurs présumés, quatre autres jeunes âgés de 17 à 22 ans, sont interpellés dans l'agglomération nazairienne. Deux d'entre-eux dont la conductrice du véhicule sont mis hors de cause et les deux autres seront jugés. En attendant le procès, l'un d'entre-eux,âgé de 17 ans a été incarcéré à l'établissement pénitentiaire pour mineurs d'Orvault.