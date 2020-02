"Donne moi des cartouches sinon je te flingue" : 15 mois de prison pour les braqueurs d'un tabac à Guéret

Ils ont écopé de 15 mois de prison ferme pour deux d'entre eux et 10 mois de prison avec sursis pour le troisième

Guéret, France

"Donne moi des cartouches sinon je te flingue". Trois hommes entre 19 et 21 ans ont été condamnés par le tribunal de Guéret ce lundi après-midi pour le braquage d'un tabac à Guéret. Leur procès devait avoir lieu en décembre dernier, il avait été reporté. Deux d'entre eux ont écopé de 15 mois de prison ferme et le troisième de 10 mois d'emprisonnement avec sursis.

Un homme entre armé et masqué dans le tabac

Un soir d'août 2019, un homme entre dans le tabac Le Rallye, situé en face de la gare à Guéret, lors de la fermeture. Son visage est masqué, il porte une capuche avec deux trous au niveau des yeux. Il pointe une arme factice, un pistolet à billes qui a tout l'air d'un vrai, en direction du buraliste et lui dit : "Donne moi des cartouche ou je te flingue". Le gérant refuse. L'homme donne alors un coup de poing sur un écran télé, il brise aussi un présentoir de la Française des Jeux. Le commerçant crie et fait fuir l'agresseur.

à lire aussi Un buraliste guerétois menacé par un homme armé d'un pistolet

Retrouvés grâce aux images de vidéosurveillance

Dans la panique, il laisse tomber un chargeur du pistolet air soft. Dehors, deux autres hommes font le guet. Tous trois prennent la fuite. Ils sont retrouvés grâce aux vidéos des caméras de surveillance d'un magasin de sport dans lequel ils ont acheté le pistolet à billes. Le braqueur et l'un des guetteurs sont déjà connus de la justice pour des faits similaires. Ils sont interpellés et placés en détention provisoire. En récidive, ils écopent de 15 mois de prison ferme. Le troisième homme, dont le casier est vierge, est condamné à 10 mois de prison avec sursis et deux ans de mise à l'épreuve.