"Donner, ça ne coûte rien" : Thierry a sauvé un homme de la noyade à Nantes

"Mon premier réflexe a été de plonger pour l'aider, mais il y avait de gros risques" raconte Thierry, qui poursuit : "Je suis habitué à naviguer sur la Loire. J'ai vu que le jeune homme dérivait vers la berge, une chance ! Je suis descendu et je lui ai dit de se laisser porter, le temps qu'on arrive à l'attraper". Aidé d'un deuxième ambulancier, qui a lui les secours au téléphone, Thierry parle au jeune homme pour "lui donner de la force".

Au final, après de longues minutes de stress, il arrive a retrouver la berge, récupéré immédiatement par Thierry et l'autre ambulancier présent. Les deux hommes emmènent alors la victime aux urgences, frigorifiée et grelotante, mais en vie. "Heureusement que ça s'est bien terminé" explique Thierry, qui assure que dans le cas contraire, il aurait eu du mal à dormir.

Quand on voit quelqu'un en danger, on ne peut pas regarder et continuer sa route. On peut au moins appeler les secours