Donville, première commune de la Manche à prendre des mesures de restriction d'eau

Les réserves en eau sont faibles: le maire de Donville prend un arrêté pour restreindre l'utilisation de l'eau sur sa commune. Jean-Paul Launay demande à tous les habitants de faire des efforts

Donville est la première commune du département de la Manche (50) à prendre un tel arrêté. A compter du vendredi trente juin, les habitants ne pourront plus arroser leur pelouse (l'arrosage des espaces verts publics et des terrain de sport reste autorisé). L'usage des jets à haute pression est aussi interdite. Fini le lavage de sa voiture (en dehors des stations de lavage) et de son bateau. Le remplissage des piscines d'eau douce ne sera pas non plus autorisé. L'arrêté ne prendra fin que lorsque la situation le permettra.

Des amendes dissuasives

Jean-Paul Launay, le maire de la commune, explique que la police municipale sera chargée de veiller au grain et en cas de non respect de l'arrêté, les contrevenants risquent des amendes élevées: jusqu'à mille cinq cent euros (trois mille en cas de récidive).

Une situation préoccupante

Les nappes phréatiques sont trop basses dans ce secteur de Donville. Au cours d'une réunion cette semaine de la Communauté de Communes Granville Terre et Mer , des représentants des syndicats des eaux du département de la Manche ont attiré l'attention des élus sur la situation qualifiée de sérieuse. L'approvisionnement en eau de la commune de Donville dépend de la rivière, le Thar et des nappes dunaires, mais les réserves sont trop faibles.