Donzère, France

Ce jeudi vers 14h, les gendarmes sont alertés par une maman : sa fille de 22 ans vient de lui envoyer un message de détresse. Elle veut mettre fin à ses jours ; elle est près du pont du robinet à Donzère.

Deux jeunes gendarmes de la brigade de Donzère se rendent immédiatement sur place. Alors qu'un train approche, un train de maintenance qui roule entre 40 et 60km/h, ils voient la jeune femme sortir des buissons et courir sur la voie de chemin de fer en direction du train.

Sauvée in extremis

Les militaires lui courent après : l'un arrive à plaquer la jeune femme au sol et le second parvient à les extraire de sur les rails. In extremis, le train n'est plus qu'à une dizaine de mètres ; il avait réussi à ralentir en voyant la scène.

Personne n'est blessé, juste quelques contusions après le plaquage au sol. La jeune femme, en état de choc, a été transportée à l'hôpital de Montélimar.