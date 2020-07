Donzère : la gendarmerie lance un appel à témoins après une disparition inquiétante

Un homme de 45 ans a disparu dans la Drôme ce jeudi. Il est parti en fin de matinée de Donzère, pour rejoindre Saint-Paul-Trois-Châteaux à vélo. Les gendarmes ne retrouvent pas sa trace et lancent un appel à témoins.

Un cycliste drômois ne donne plus signe de vie depuis jeudi 30 juillet

Frédéric D. a quitté son domicile pour une simple balade à vélo ce jeudi 30 juillet vers 11 heures du matin. Parti de Donzère, il comptait rejoindre Saint-Paul-Trois-Châteaux. Il ne donne plus de signe de vie depuis son départ, sa famille est très inquiète et a signalé sa disparition à la gendarmerie. Les militaires de Donzère ont décidé de lancer un appel à témoins pour le retrouver.

Frédéric mesure 1,75 m, il est de corpulence moyenne. Il porte une barbe et a le crâne rasé. Ce jeudi, il portait un tee-shirt et un short noirs, ainsi que des baskets grises. Son VTT est gris et vert. Si vous pensez l'avoir aperçu, vous pouvez contacter la brigade de gendarmerie de Donzère au 04 75 51 60 06.