Donzère : le bureau de poste rouvre après presque un an de travaux

Les habitants de Donzère ont retrouvé, ce mercredi, leur bureau de poste fermé depuis prés d'un an après une attaque de malfaiteurs qui avait fait exploser le distributeur de billet.

C'est une bonne nouvelle à Donzère, dans la Drôme ! Les habitants ont retrouvé leur bureau de poste, ce mercredi après-midi à 14h.

Près d'un an de fermeture après l'attaque du distributeur

Le bureau de poste de Donzère a rouvert, ce mercredi, après 184.000 euros de travaux de réhabilitation. - Jean-Pierre Buchaille

Ce bureau de poste était fermé depuis avril 2015. Des malfaiteurs avaient alors fait exploser le distributeur de billet au gaz. Depuis avril dernier, le bureau était donc fermé au public, le temps de le réhabiliter. Les habitants pouvaient ce pendant se rendre à la poste mais délocalisée dans la mairie annexe.

184.000 euros de travaux

184.000 euros de travaux de réhabilitation ont été réalisés au bureau de poste de Donzère, dans la Drôme. - Jean-Pierre Buchaille

Après l'attaque du distributeur de billets, il a fallu tout réhabiliter. L'établissement avait été fortement endommagé et les conditions de sécurité n'étaient plus réunies pour accueillir les clients. Les travaux ont duré plusieurs semaines et ont coûté 184.000 euros.

Trois agents de la poste travaillent dans ce bureau, qui voit passer chaque jour près d'une centaine de clients d'après La Poste.

Voici les horaires du bureau de poste de Donzère : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h et 13h30-15h30 / mercredi : 9h30-12h et 13h30-15h30 / samedi : 9h-12h