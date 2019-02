Dopage dans le cyclisme : peine allégée pour Bernard Sainz allias "Docteur Mabuse"

Caen, France

Peine allégée pour Bernard Sainz allias " Docteur Mabuse". Jugé pour une affaire d'incitation au dopage dans le monde du cyclisme amateur et semi-professionnel, le "naturopathe" autoproclamé a été condamné ce mercredi par la cour d'appel de Caen à douze mois de prison avec sursis et 2000 euros d'amendes. C'est beaucoup moins qu'en première instance puisque le 5 septembre 2017, Bernard Sainz avait écopé de 9 mois de prison ferme et 20 000 euros d'amendes. Cette fois, c'est du sursis assorti d'une amende dix fois moins élevée que celle que lui avait infligé le tribunal correctionnel de Caen.

Mais le "docteur Mabuse", c'est son surnom dans le milieu du cyclisme, continue de clamer son innocence. Il s'attendait a être relaxé. "Je ne peux pas être satisfait d'être condamné pour des faits inexistants", a-t-il dit ce matin à l'issue de l'audience

Bernard Sainz affirme qu'il va désormais se pourvoir en cassation. Les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés entre juillet 2008 et novembre 2010. Deux coureurs dont l'un, Stéphane Belot, est mort en 2014 à l'âge de 30 ans, l'accusaient d'avoir dicté des protocoles de prise d'EPO, d'hormones de croissance et de testostérone. _"Ils ne sont que deux et ils ne l'ont fait que pour obtenir la clémence de leur fédération et celle de la justice" _se défend Bernard Sainz.

Cet acharnement commence à être douloureux, surtout à 75 ans (...)"

se plaint aujourd'hui celui qui avait été coureur dans les années 60 puis directeur sportif-adjoint d'une équipe dans laquelle évoluait à l'époque Raymond Poulidor et Cyrille Guimard.