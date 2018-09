14000 Caen, France

Le jeune sportif russe de 23 ans avait été contrôlé positif lors d'un match de football américain en avril 2107 à Rouen. L'enquête a permis de remonter à deux personnes, fréquentant la même salle de musculation que lui à Hérouville-Saint-Clair près de Caen. Un adhérent de la salle, âgé de 38 ans, et le gérant d'un magasin caennais spécialisé en produits de fitness, âgé de 42 ans et adepte du body building. Tous deux lui ont vendu des produits interdits, qu'eux mêmes consommaient. Ils ont tous été condamnés à de la prison avec sursis.

L'engrenage du dopage dans les salles de sport

Trois condamnations, mais une seule personne présente devant le tribunal correctionnel de Caen. Le sportif russe est retourné dans son pays. Le patron de la boutique, en voyage aux Etats Unis, "a raté son avion" tente de l'excuser son avocate. L'adhérent de la salle de sport est donc le seul à venir s'expliquer. Il raconte l'engrenage du dopage dans le milieu de la musculation amateur. Complexé par son physique, il a voulu se muscler. "On commence à prendre de la testostérone pour gagner de la masse. Au départ on se sent mieux, mais très rapidement les effets secondaires apparaissent. Sur le pénis, la poitrine... alors on prend d'autres cachets pour éviter les dégâts et à la fin, c'est pire."

Un sportif caennais raconte la pratique très répandue du dopage dans le milieu de la musculation amateur Copier

A l'époque, il achetait des produits à l'étranger et les revendait dans la salle pour financer sa consommation. C'est comme ça qu'il en a vendu deux fois au jeune Russe. Il a depuis complètement arrêté les produits interdits et fréquente aujourd'hui une autre salle de sport. Mais il raconte que cette pratique est toujours très répandue dans le milieu amateur.

Un trafic apparaît en filigrane dans cette affaire

L'autre en consomme également reconnait son avocate. Mais elle nie une quelconque revente de la part de cet adepte du body building. Pourtant son train de vie - Porsche Cayenne, voyage aux Etats Unis, 20 000 euros en liquide retrouvés chez lui - étonne le tribunal. "Cela pourrait correspondre, selon le ministère public, à un trafic dans le milieu sportif, qui apparaît en filigrane dans ce dossier... Alors ce n'est certes pas le trafic du millénaire mais c'est d'autant plus grave que ça concerne le sport amateur." Il réclame 12 mois de prison avec sursis pour ces deux là, et est suivi par le tribunal, qui les condamne également à 5000 et 10 000 euros d'amende. Le jeune Russe écope lui de 6 mois de prison avec sursis.