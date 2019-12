Dopage : la Russie exclue des compétitions internationales pour les quatre prochaines années

Ce lundi, l'Agence Mondiale Antidopage (AMA) a exclu la Russie des grandes compétitions internationales pendant quatre ans - JO 2020 et 2022 et la Coupe du monde de football au Qatar - à cause de la falsification des données de contrôles remises à l’agence.