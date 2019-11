Dordogne : 10 jours d'ITT pour le chef de la police municipale de Périgueux

Ce vendredi le chef de la police municipale de Périgueux a reçu un coup de coude d'un habitant venu protester contre une amende pour stationnement irrégulier. L'homme de 47 ans a été présenté à un juge et devrait être placé sous contrôle judiciaire. Le fonctionnaire de police a reçu 10 jours d'ITT.

Une altercation a eu lieu ce vendredi 8 novembre dans les locaux de la police municipale de Périgueux. Un homme s'en est pris à la secrétaire d'accueil pour contester une amende de stationnement irrégulier. Le responsable du service s'est interposé et a demandé à l'homme de 47 ans de quitter les lieux. Celui-ci lui aurait ensuite donné un coup de coude avant de tenter de s'enfuir. Il devrait être placé sous contrôle judiciaire. Le fonctionnaire de police s'est vu administrer 10 jours d'ITT.

Il est 15 heures ce vendredi quand un homme se rend dans les locaux de la police municipale de Périgueux, Place Francheville. L'homme de 47 ans s'y était déjà présenté un mois auparavant pour contester une amende pour stationnement irrégulier, sans succès. Selon les témoignages de la secrétaire d'accueil, celui-ci "s'emporte très rapidement et profère des insultes contre les fonctionnaires". Une "altercation bruyante qui fait descendre de son bureau chef des lieux", précise le parquet de Périgueux.

Le responsable demande alors à l'homme de quitter les lieux et le dirige vers la sortie. C'est alors que l'homme aurait asséné un coup de coude au fonctionnaire de police qu'il a blessé au visage. Après avoir tenté de prendre la fuite, il est interpellé quelques mètres plus loin et placé en garde à vue par des agents de la police nationale. Déféré ce samedi après-midi devant un juge, l'homme de 47 ans sans antécédents devrait être placé sous contrôle judiciaire, avant une audience courant janvier 2020.