Dordogne : 10 mois de prison ferme pour avoir menacé des enfants avec un faux fusil d'assaut

Un homme de 27 ans a écopé ce vendredi après-midi de 10 mois de prison ferme et 10 avec sursis pour avoir menacé des enfants, des adolescents, et des policiers de la Bac avec un faux fusil d'assaut, de type airsoft. C'était tout près du skate parc de Périgueux en Dordogne

Dix mois de prison ferme et dix mois avec sursis. C'est la peine infligée ce vendredi à un Ribéracois de 27 ans. Il avait été interpellé mercredi à Périgueux à côté du skate-park en bordure du canal avec un fusil d'assaut. L'arme était un jouet utilisé pour la pratique du Airsoft. Et l'ancien militaire déjà condamné à 7 reprises avait 3 grammes d'alcool dans le sang ! A l'audience, l'homme a en tout cas tenté de faire profil bas. Il se confond même en excuses. "C'était stupide, irresponsable" dit-il avant de reconnaître les faits. Même si de ce mercredi après midi, il ne se rappelle en réalité plus de grand chose.

Il faut dire que ce jour-là, le jeune homme avait beaucoup bu : 3 grammes d'alcool par litre de sang. Alors face à son amnésie relative, c'est la présidente du tribunal qui raconte cet après-midi de mercredi.

Le prévenu qui importune les passants devant le skate parc en leur demandant de l'eau. Avant de sortir son faux fusil d'assaut plus vrai que nature et de simuler des tirs sous le nez de jeunes enfants, terrorisés dira la procureure. Une scène qui se répète ensuite face aux trois policiers de la BAC venus l'interpeller.

"Alors pourquoi avoir acheté cette fausse arme ?" demande la présidente. "Je voulais l'exposer chez moi, ce fusil d'assaut me rappelle de trop bons souvenirs, quand j'étais dans l'armée" explique alors le jeune homme. "Au moment des faits j'étais sous alcool, c'était n'importe quoi" plaide-t-il. Mais son repentir affiché ne lui aura finalement pas évité la prison.

L'homme écope aussi d'une obligation de soins et de travail à sa sortie de prison pendant 24 mois et de l'interdiction de posséder une arme pendant 5 ans... Il devra payer 80 euros à chacun des policiers qui l'ont interpellé et qui se sont constitués parties civiles.