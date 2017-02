Dordogne : 15 000 foyers privés d'électricité et une cinquantaine d'arbres tombés sur les routes

Ce lundi après-midi, 15 000 foyers sont toujours privés d'électricité en Dordogne à cause du vent qui souffle fort sur la Dordogne depuis hier. Les pompiers ont effectué 85 opérations depuis ce lundi matin pour dégager notamment des arbres sur les routes.

Le nombre de foyers privés d'électricité ne cesse d'augmenter en Dordogne. Ce lundi à 13h, on comptait 15 000 foyers sans courant. A cause du vent très fort depuis hier, les arbres se couchent sur les fils électriques. Hier on comptait 5000 foyers sans courant et 12 000 ce lundi matin. Les équipes d'Enedis Aquitaine sont sur place mais le vent toujours très présent complique leur travail et retarde les réparations.

#GrandVent Attention danger ! câbles électriques 20 000 volts à terre Nontron-Rte de Villars (niveau abattoirs) Ne pas les toucher. — Préfet de Dordogne (@Prefet24) February 13, 2017

Les pompiers sont également sur le terrain. Depuis ce lundi matin, les pompiers ont effectué 85 opérations sur l'ensemble du département : 48 arbres tombés sur la voie publique, 18 fils tombés sur la voie publique, 18 objets ou matériaux menaçant de tomber et quatre feux d'origine électrique. Cet après-midi, 60 sapeurs-pompiers et 25 engins sont engagés sur le terrain.

Un arbre sur la D78 entre Bourdeille et Brantôme © Radio France - Antoine Balandra

Ne jamais toucher à des fils électriques à terre

La préfecture et Enedis Aquitaine demandent aux populations de respecter les consignes de sécurité : ne jamais toucher des fils tombés à terre et signaler à Enedis tous les problèmes concernant des fils électriques ou des poteaux endommagés. Vous pouvez signaler les situations dangereuses 24h sur 24 et 7 jours sur 7 au 09 726 750 suivi du numéro de votre département.

#Vent Merci aux équipes @enedis_aqui_N sur le terrain pour rétablir l'electricité. Respectez les consignes de sécurité pic.twitter.com/0kdObqCBaS — Préfet de Dordogne (@Prefet24) February 13, 2017

Le vent continuera de souffler jusqu'à 60 km heure en fin de journée ce lundi. Il s'essoufflera peu à peu au cours de la nuit. Demain mardi, le vent ne devrait pas dépasser les 10 à 20 km heure sur la Dordogne. Mais même si le vent faiblit, vu le nombre de foyers coupés d'électricité, certains vont devoir attendre demain pour retrouver le courant.