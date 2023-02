Le meurtrier de la rue des Mobiles en Dordogne condamné à 16 ans de réclusion

"Les accidents, ça arrive, même si je ne me cherche pas d'excuses" : c'est sur ces derniers mots de l'accusé, prononcés dans sa langue natale à la famille de la victime présente dans la salle, que les jurés se sont levés pour aller délibérer mardi 21 février, au terme de deux jours d'audience. Saber A., 30 ans, a été condamné pour le meurtre de Mohamed Amine B., 21 ans, le soir du 24 novembre 2020 . Les jurés l'ont prononcé coupable de meurtre, c'est-à-dire d'avoir eu la volonté de tuer la victime ce soir-là, sans préméditation.

Le jeune homme a reconnu avoir porté le coup de couteau. Mais jusqu'au bout, il a nié avoir eu l'intention de tuer son colocataire. Saber A., des dires de ceux qui l'ont connu, était un garçon discret, gentil et travailleur. Il se sentait moqué par la victime , il a parlé aussi de son désespoir, de sept ans passés en France sans papiers, ballotté de kebab en kebab pour travailler au noir pour un salaire de misère. Durant toute l'audience, il a parlé d'une "catastrophe", d'un "accident", d'un coup de "folie" ce soir-là qu'il ne s'explique toujours pas.

Les justifications "obscènes" de l'accusé

Mais tout ça, pour l'avocat des parties civiles Maître Reda Hammouche, c'est de la diversion : "Peu importe la psychologie" de l'accusé, dit-il, "prendre un couteau, donner le coup dans une aussi zone vitale que le cou, et laisser sa victime se vider de son sang, c'est un meurtre". Il dénonce les justifications de l'accusé, "obscènes" pour la famille , quand il "est allé jusqu'à tenter une inversion accusatoire, en disant qu'il a couru pour échapper à un homme qu'il venait de poignarder ! Un homme qui suffoque, qui se noie dans son sang, et il a voulu lui échapper ?"

Il en appelle au "bon sens paysan" des jurés. L'avocat général ne dit pas autre chose, quand elle se lève pour dire : "On ne meurt pas par accident d'un coup de couteau à la gorge". Anne-Claire Galois insiste sur la simplicité des faits. Saber A. a pris un couteau, pas un couteau de cuisine, mais un couteau qu'il avait acheté pour se défendre, avec une lame de neuf centimètres, et il l'a planté dans le cou de son colocataire. Des faits crus comme les photos de la scène de crime, alors que l'accusé se cache la tête dans les mains : "À un moment, il va falloir qu'il relève la tête car la réalité est là, dans l'horreur de la victime qui baigne dans son sang".

"Ne tombez pas dans la morosité des gens de loi"

"Même s'il l'a regretté deux secondes après, ça ne change rien", appuie la représentante du ministère public. Alors oui, le jeune homme s'est livré à la police. Et encore, ce n'est pas si clair, ce sont plutôt les policiers qui l'ont repéré en train d'observer les secours au coin de la rue : "Durant les une heure quarante entre sa fuite et son arrestation, si on a planté quelqu'un par accident, on appelle les secours. On appelle le 18. On toque chez les voisins." Elle requiert "au moins" quinze ans de réclusion criminelle, assortie d'une interdiction définitive de territoire français.

L'accusation table sur la simplicité implacable des faits, la défense va jouer l'humanité. "Ne tombez pas dans la morosité des gens de loi. Gardez votre humanité", demande Maître Julie Lebon aux jurés de la cour d'assises. Son confrère, Maître Eric Barateau, ajoute que la victime "n'est plus là" mais que "lui, il est toujours là". Il montre du doigt l'accusé, ce jeune homme aux traits presque encore enfantins. Et il demande aux jurés d'être capables de le regarder dans les yeux quand ils prononceront le quantum de la peine.

Les jurés auront délibéré pendant seulement trois heures. Ils ont suivi les réquisitions de l'avocat général, en condamnant Saber A. à 16 ans de réclusion criminelle, et une interdiction définitive de paraître sur le territoire français. Ses avocats n'ont pas encore dit s'ils comptent faire appel. Juste avant d'être emmené par l'escorte pénitentiaire, l'accusé dans le box a demandé de nouveau pardon aux membres de la famille de la victime venus à l'audience : "Je lui ai dit que moi, j'arriverai à le pardonner", dit Lakdar, l'oncle de Mohamed Amine : "Mais la mère de Mohamed Amine en Tunisie, c'est comme si elle était morte le jour où son fils est mort".