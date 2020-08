Dordogne : 15 mois de prison pour avoir frappé et cassé le nez de sa compagne

Un homme de 25 ans originaire de Vergt a été condamné ce lundi à 15 mois de prison ferme pour des violences sur sa compagne. Le couple ensemble depuis cinq mois vivait dans une caravane à Saint-Romain-de-Monpazier.

Dans la nuit du 21 au 22 juillet dernier, l'homme a frappé sa compagne et lui a notamment cassé le nez. La jeune femme présente des traces de coups sur le visage et sur les bras fait l'objet d'une interruption temporaire de travail de sept jours. Le Périgourdin se serait plaint que la jeune femme était trop compliqué et que leur habitation était sale.

L'homme de 25 ans a déjà été condamnée dans d'autres affaires, pour des violences et un trafic de stupéfiant.