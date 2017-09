Dordogne : Une femme interpellée sans permis quelques heures après son mari au volant de la même voiture

Dimanche après-midi, un couple à été arrêté pour conduite sans permis à Piégut-Pluviers. C'est d'abord le conducteur qui a été arrêté par les gendarmes et puis, quelques heures plus tard, sa compagne qui avait récupéré la voiture mais qui n'a pas non plus le permis.

Ce dimanche soir, les gendarmes de Nontron ont fait une interpellation cocasse. Un couple interpellé dans la même journée pour conduite sans permis. En fin d'après-midi, ils font un contrôle routier lorsqu'ils aperçoivent une silhouette qu'ils connaissent. Un homme au volant d'une voiture qu'ils ont déjà vu à la gendarmerie pour conduite sans permis. Ils arrêtent le véhicule et ils avaient vu juste : l'homme conduit effectivement sans le permis.

Les brigadiers emmènent le conducteur à la gendarmerie pour y faire la procédure nécessaire dans ce genre d'affaire. Sa femme qui se trouve à côté de lui et qui n'a pas non plus le permis reste avec la voiture et appelle donc quelqu'un pour venir la chercher.

Quelques heures plus tard, les gendarmes ont été appelés pour un accident de voiture dans la même commune. En arrivant, ils retombent nez à nez avec la femme de 35 ans qui en avait marre d'attendre et qui a donc décidé de prendre le volant. Mais sans le permis, elle finit par perdre le contrôle de sa voiture et termine dans le fossé.

La femme n'est pas blessée. L'homme et sa compagne seront tous les deux convoqués plus tard par la justice.