Un faux expert-comptable jugé pour avoir escroqué une quinzaine d'entreprises en Dordogne

Un homme a été jugé ce mardi 19 octobre pour s'être fait passer pour un expert-comptable auprès de plusieurs entreprises alors qu'il n'est pas inscrit au Conseil de l'ordre. Le jugement sera rendu dans un peu plus d'un mois, le 23 novembre.

L'homme de 63 ans, habitant de Campagne, était jugé au tribunal de Bergerac pour escroquerie et exercice illégal de la profession d'expert-comptable.

Trois heures et demie d'audience ce mardi 19 octobre pour cet habitant de Campagne au tribunal correctionnel de Bergerac jugé pour escroquerie et exercice illégal de la profession. 18 mois d'emprisonnement avec sursis ont été requis ainsi que la confiscation de ses biens immobiliers à la hauteur du préjudice 133.267 euros et l'interdiction d'exercer la profession de comptable. Le jugement a été mis en délibéré, c'est-à-dire qu'il sera rendu le 23 novembre prochain.

14 entreprises victimes

Pendant six ans, le prévenu de 63 ans, déjà condamné en 2009, s'est fait passer pour un expert-comptable auprès de plusieurs entreprises de Dordogne : 14 artisans ou petites sociétés assurent qu'il a élaboré des bilans, transmis des liasses fiscales en cumulant les erreurs. Tout cela sans diplôme d'expert-comptable et sans être inscrit au Conseil de l'ordre. Deux critères indispensables pour exercer la profession. L'une des entreprises, la première a avoir porté plainte en 2019, a eu jusqu'à 130 000 euros de redressement fiscal, et a été obligée d'être liquidée.

Le prévenu ne reconnait pas les délits

Pendant l'audience, l'homme n'a rien reconnu. Il assure qu'il ne s'est jamais présenté comme expert-comptable face aux entreprises :"je les accompagnais et je les conseillais". Le président du tribunal l'interroge avec ironie "donc vous ne saisissiez aucune donnée comptable ? Vos clients venaient les saisir directement chez vous, dans votre logiciel ?", "oui" répond le retraité d'une voix monocorde.

La défense assure qu'aucun élément du dossier ne permet de prouver que les redressements fiscaux ou la liquidation judiciaire de certaines entreprises était due au prestataire. Pour le parquet, il n'y a aucun doute : il faut interdire à ce retraité d'exercer la comptabilité, même bénévolement. "A force de jouer avec la ligne on se met à la franchir", conclue la procureure.

Le jugement a été mis en délibéré. Le verdict sera rendu le 23 novembre 2021.