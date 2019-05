Dordogne : 24h après sa naissance, un veau retrouvé dévoré

Saint-Paul-la-Roche, France

Le débat sur la présence de loups en Périgord vert risque de se poursuivre. Ce vendredi matin, une éleveuse de Saint-Paul-la-Roche a constaté une attaque sur son troupeau. L'un de ses veaux, né jeudi matin, a été dévoré dans la nuit de jeudi à vendredi.

Un veau a été trouvé totalement dévoré - Jeunes Agriculteurs de Dordogne

Laeticia Serre, l'éleveuse, l'a trouvé ce vendredi matin : "Je suis allée inspecter mes troupeaux quand je suis tombée sur mon jeune veau totalement dévoré. Cela me fait un effet. Il avait été mis au monde à peine 24 heures avant... Quand ça arrive chez soi, cela fait bizarre."

Laeticia Serre, l'éleveuse du veau dévoré Copier

Une attaque de loups ?

La question est posée depuis maintenant plusieurs semaines. Depuis un an, une quinzaine d'attaques de troupeau a été constatée dans le Périgord vert, notamment dans le secteur de Saint-Priestes-les-Fougères. Ces attaques sont-elles le fait de loups, comme le disent les éleveurs ? Ou bien des chiens errants, comme le dit la préfecture ? "On ne peut pas en être sûr mais on soupçonne fortement les loups", explique Laeticia. "Ce que je sais, c'est que je ne vois jamais de chiens errants autour de mes troupeaux."

"Ce sont des loups", affirme quant à lui Pierre-Henri Chanquoi, le président des Jeunes Agriculteurs (JA) de Dordogne. "L'Etat fait tout pour minimiser la place des loups dans notre pays."